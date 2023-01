¿Gallos y medianoche? A las 00:00 del 1 de enero de 2023, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, llevó a cabo la instalación del Consejo Regional en la sede del Gobierno Regional de Junín en la provincia de Huancayo. Sin embargo, la ceremonia de juramentación y toma de mando se suspendió hasta las 8:00 de la mañana y se realizará en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo.

Tras recibir allí el Año Nuevo, se instaló el Consejo Regional para llevar a cabo la primera sesión en la que votarían el traslado de la ceremonia a Pichanaqui, ciudad natal del actual gobernador.

MIRA ESTO: Lo castigan y atan a un poste por hurtar accesorios

La primera sesión de Consejo Regional se llevó a cabo con los consejeros Norma Lidia Valdivia Gutiérrez, Alejandro Barreda Arias, Luis Fernando Morales Nieva, Rafael Anderson Gonzales Ureta, Luis Demetrio Basaldúa Rodríguez, Maritza López Cristina, Maribel Edith Valencia Mejía, Ismael Nicómedes Robles Cortéz, Yoner Ambicho Aquino; Yony Ángel Balbín Peña, Kely Flores Mas, Lucero Huamancaja y María Martina Maldonado Dorian; luego de cantar el Himno Nacional y dar lectura al acta de proclamación de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y cuando ya se aprestaban a tomar juramento al gobernador regional, Zósimo Cárdenas, este tomó la palabra para pedir al Consejo Regional trasladar la juramentación al distrito de Pichanaqui, lo que fue aprobado por unanimidad.

Inmediatamente todo el Consejo Regional presidido por el gobernador y la vicegobernadora Milagros Marisel Inche Arías, iniciaron el viaje hasta la ciudad natal de Cárdenas Muje, quien agradeció la “predisposición del Consejo Regional (...) que nos hayan concedido por historia, trasladar la juramentación a Pichanaqui, por ello estoy muy contento y agradecido”, señaló.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Sucamec: Denuncia la venta ilegal de pirotécnicos

También indicó que, en Pichanaqui dará un mensaje de unidad, de trabajo y de cambio. Tras dar sus buenos deseos a la población, aseguró que eligió a Pichanaqui no solo por ser la tierra donde nació, sino porque en la última protesta nacional, fue este el único punto de la región que acató la paralización y se perdieron vidas humanas, “Queremos darles la seguridad que no les vamos a fallar (...) Junín ha elegido a un hijo nacido en esta parte de la región y es necesario descentralizar, pero no por ello voy a dejar de lado el valle y a la sierra”, dijo.

Se refirió al proceso de transferencia “(La gestión saliente) están tratando de ocultar información y en eso ha habido una falta, todo lo que concierne al patrimonio, no hemos tenido un inventario de todos los bienes que cuenta la región Junín y lo hemos adscrito en el acta”, señaló.