A sus 67 años y víctima del COVID-19, el último sábado falleció la exdirigente y ex candidata al Congreso, Sonia Zuta Pacheco en el hospital Ramiro Prialé de EsSalud. La paciente llegó en muy mal estado y los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que necesitaba de cama UCI y no había disponible.

En las redes sociales, se pronunció Manuel Navarro Zuta. “Con hondo pesar y con el más profundo dolor, lamento comunicar el sensible fallecimiento de nuestra amada Sonia Elizabeth Zuta Pacheco, uno de los pilares de nuestra familia, quien partió a la presencia de nuestro señor el día de ayer por la noche, nos deja completamente desconsolados”, decía.

Cabe mencionar que Sonia Zuta, era presidenta de Asociación Regional de Cesantes y Jubilados del magisterio en la región Junín, era una luchadora social, en los primeros meses de la pandemia, pese a su condición de riesgo se la veía en las protestas elevando la voz por sus derechos.