Una bebé de solo una semana de nacida fue hallada en la madrugada de este miércoles 24 de febrero en una chacra del pasaje Auray en el Barrio Sebastián en el distrito de Huancán, provincia de Huancayo. La familia de Gregorio Huamán, un agricultor de la zona, fueron quienes hallaron a la menor envuelta en unas colchas.

“Salimos de nuestra casa y vimos un pequeño bulto, me acerqué con cuidado y la bebé empezó a llorar. Cuando la vi pensé que la mujer que la dejó no tiene coraje, esa no es una madre y lo hizo (abandonó a la niña) en complicidad con el padre porque sino él hubiera aparecido buscando a su hija”, señaló el hombre de campo.

Otros vecinos pidieron que se encuentre a los padres y se les castigue. “¿Cómo se va a hacer esto con una inocente, yo también tengo mi hija y me da pena, pedimos justicia para la niña”, dijo una madre de familia bastante conmovida por la situación de la menor que fue hallada junto a una nota escrita a mano en la que la presunta madre pedía que cuiden a su hija.

MIRA AQUÍ: Miembros de mesa serán denunciados por la ONPE si son vacunados y no cumplan su labor el 11 de abril

Agentes de Serenazgo de Huancán, llegaron hasta el lugar para llevarse a la niña hasta el hospital El Carmen donde quedó internada en el área de cuidados intermedios. Fue allí donde determinaron que tenía una semana de nacida y para asegurarse que goza de buena salud será sometida a varios exámenes pues quieren descartar una posible infección.

VIDEO RECOMENDADO

Comuneros de Junín castigan a jóvenes por no respetar el toque de queda