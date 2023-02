Ayer durante la madrugada la EPS Sedam S.A. procedió a paralizar la producción de agua potable en la planta de Vilcacoto por haber sobrepasado la turbiedad máxima de agua captada del río Shullcas a consecuencia de las lluvias que se registran en la provincia. “Las lluvias que se vienen registrando en los últimos días están provocando una coloración (turbiedad) en el agua de la cuenca del rio Shullcas, lo que está provocando que el proceso de potabilización del agua en la Planta de Vilcacoto sea lento y haya reducido su capacidad”, precisó la jefa del área de Operaciones de la EPS Sedam Huancayo, Elizabeth Cruzado Raygal.

Medidas

Agregó, que por esta situación se paraliza la producción en la planta, solo para limpiar los filtros, para así garantizar los estándares de calidad del agua, pues la EPS es sujeta de estrictos controles por parte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). La planta paraliza su producción dos veces al día para lavar sus filtros debido a la acumulación de sedimentos. Ahora, por las lluvias, es más continuo este proceso.

Cruzado Raygal, anunció un cronograma de abastecimiento restringido en Huancayo Metropolitano, condicionado al comportamiento del clima y la producción en la planta de Vilcacoto. “Asimismo, se potenciará la producción de agua en los pozos para aminorar los impactos en los usuarios”, remarcó.

En Huancayo se tendrá el servicio restringido, en continuidad y baja presión: las urbanizaciones Remanzos, El Trebol, Corona del Fraile, Los Eucaliptos, Chorrillos, San Juan, Santa Lucia, Los Jardines, Santa Beatriz, Las Mercedes, Ramiro Prialé, San Antonio, Conjunto Habitacional La Breña y San Carlos.

Y en El Tambo, se abastecerá mediante camión cisterna cada dos días a los sectores de Diamante Azul y Cooperativa 1ro de Mayo desde las 08:00 am. El Cercado de El Tambo, Urb. Miraflores, Urb. San Isidro, Urb. Siglo XX, y Urb. Juan Pablo, con agua de 05:00 am a 07:00 am. Así, como las urbanizaciones Enrique Rosado, San Fernando, Salas, Cedrón, La Breña, Parra del Riego y Tres Esquinas, con agua de 05:00 am a 08:00 am.

Finalmente, Chilca tendrá el servicio de 05:00 am a 09:00 am en La Esperanza, Túpac Amaru, Ocopilla, Santísima Cruz de Chilca, Pishupyacu y cercado de Chilca.

