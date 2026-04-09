La región Junín se encuentra en máxima vigilancia sanitaria luego de confirmarse un brote de sarampión en Puno, donde los casos se incrementaron de 2 a 14 en menos de una semana, generando preocupación por su rápida propagación.

Según la Dirección Regional de Salud, el alto flujo de viajeros y comerciantes hacia el sur eleva el riesgo de que el virus ingrese a la región. Además, se advirtió que el sarampión es altamente contagioso y puede afectar gravemente a personas no vacunadas, especialmente a niños menores de cinco años.

Ante este escenario, brigadas de salud han intensificado la búsqueda de menores que no cuentan con sus vacunas completas, con el objetivo de cerrar brechas de inmunización y prevenir posibles contagios.

Las autoridades exhortaron a los padres de familia a verificar el carné de vacunación de sus hijos y acudir a los centros de salud en caso de faltar alguna dosis. Asimismo, recomendaron no automedicarse y acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante síntomas como fiebre, tos o erupciones en la piel.