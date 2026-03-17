La región Junín se prepara para recibir alrededor de 50 mil visitantes durante las celebraciones de Semana Santa 2026, por lo que diversas instituciones públicas y privadas vienen fortaleciendo acciones conjuntas para garantizar la seguridad y adecuada atención de los turistas que llegarán a los principales destinos turísticos.

La directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Dania María Vila Poma, señaló que la proyección de visitantes corresponde al periodo festivo comprendido entre el 29 de marzo y el 5 de abril, fechas en las que se espera un importante movimiento turístico en la región.

En una reunión interinstitucional se acordó reactivar la Red Regional de Protección al Turista. Este espacio permitirá coordinar acciones preventivas en zonas de alta afluencia, fortalecer la orientación e información turística y supervisar los servicios turísticos formales.

Asimismo, la Dircetur Junín remitirá el Plan de Contingencia a las instituciones integrantes para que implementen acciones dentro de sus competencias. Se conformó el colegiado de la Mesa de Trabajo de Protección al Turista, encargado de dirigir y coordinar las acciones interinstitucionales.