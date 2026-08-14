Una adolescente de 14 años fue auxiliada por agentes de Serenazgo luego de ser encontrada inconsciente en la vía pública, cerca de las 11:40 de la noche, en la intersección de la avenida Giráldez con Amazonas, en Huancayo.

Los serenos llegaron al lugar tras recibir una alerta y encontraron a la menor sentada sobre la vereda, sin responder a estímulos y en aparente estado de ebriedad. Junto a ella permanecía otra adolescente, quien también presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas.

Según manifestó la acompañante, ambas habrían estado reunidas consumiendo alcohol con un grupo de adolescentes, todos menores de edad. Posteriormente, el grupo las habría dejado solas en la vía pública.

Ante el estado de vulnerabilidad de la menor, los agentes le brindaron primeros auxilios y posteriormente intentaron ubicar a sus familiares en un domicilio situado en el jirón San Cristóbal, en el distrito de Chilca.

Al no conseguir contactarlos, la adolescente fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde quedó bajo atención médica. Las circunstancias del consumo de alcohol y la situación de los demás menores serán materia de las diligencias correspondientes.