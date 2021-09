Completamente desesperada y llorando, llamó una adolescente a su padre clamando por ayuda, tras ser captada por una presunta red de prostitución infantil en Huancayo. Gracias a la rápida intervención del Escuadrón de Emergencia y la Unidad de Trata de Personas de Huancayo, se logró rescatar a cuatro menores y detener a un varón.

Cerca al mediodía del domingo, la menor de iniciales A.F.B.O.(15), salió de su casa en la cooperativa Santa Isabel de Huancayo, para ir a la piscina con unas amigas, sin embargo, el objetivo real era trasladarse a una fiesta que le ofreció un usuario de Facebook de nombre ‘Shandal’.

“La noche del domingo le escribí a mi hija (por messenger) y me mencionó que llegaría en media hora, sin embargo no llegó anoche. En la mañana (ayer) me llamó alterada y llorando de un número desconocido pidiéndome por ayuda: ‘No me dejan salir y me amenazaban con un pico de botella’, me contó”, mencionó el padre de la menor, A.B.

Tras esta alerta, el progenitor, acudió ante el Escuadrón de Emergencia de Huancayo, cuyos agentes se constituyeron al jirón Ayacucho N° 890, en Huancayo, donde al ingresar encontraron dentro a otras tres menores de iniciales Y.S.R.L.(17), M.R.G.A.(16) y M.R.G.A.(16) y a Ánderson Cóndori Valencia (19), quien sería el que captó a las adolescentes a través de las redes sociales.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Cámara de Seguridad graba robo al paso perpetrado por delincuentes en mototaxi (VIDEO)

“En la intervención policial se halló dentro de este predio a cinco personas, cuatro menores de edad y un varón adulto que es transexual. Con la DIVINCRI, iniciaremos las investigaciones para determinar si es un caso de trata de menores o prostitución infantil “, señaló el jefe de la VI Macro Región Policial Junín Huancavelica, general PNP Roger Arista.

Detenido por presunta trata de menores

Por su parte un ciudadano que se identificó como Juan Carlos Quispe e indicó vivir dentro del inmueble, descartó que este lugar funcione como prostíbulo clandestino o sea un bar.

“Las que viven acá son dos hermanas. La menor trajo a sus amigas para hacer un evento”, dijo Juan Carlos.

Ánderson Condori fue trasladado en calidad de detenido a la Divincri de Huancayo.