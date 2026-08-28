Con la moral arriba, ADT de Tarma sacó adelante una dura batalla y se instaló en las semifinales de la Copa Caliente. El “Vendaval Celeste” derrotó 2-0 a CD Moquegua por los cuartos de final.

Sin entrenador oficial, la dupla interina conformada por Juan “Chiquito” Cahuas y Orlando “Nacho” Romero tomó el fierro caliente y mandó a su equipo a presionar desde el pitazo inicial.

La estrategia dio frutos rápidamente: a los cinco minutos, tras un centro al área, el zaguero José Rugel ganó por arriba y metió un cabezazo que terminó en el fondo de las redes. Gol de camerino y golpe directo a la “Fuerza del Sur”.

ADT manejó el partido con mayor vocación ofensiva. En el complemento, Ángel Ojeda ingresó por Orlando Núñez, quien estaba amonestado, para darle aire al mediocampo.

A los 53 minutos, Jair Reyes tuvo una clara ocasión para ampliar la cuenta, pero perdonó frente al arco. Luego, a los 75’, Said Peralta convirtió, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada. Cuando el partido parecía entrar en zona de infarto, apareció Jhojan Garcilazo.

A los 89 minutos, el tarmeño recibió la asistencia de Juan Lucumi y definió para colocar el 2-0 definitivo. Con el boleto en el bolsillo, ADT ahora cambia el chip y apunta todas sus fichas al Clausura. Este domingo 30, enfrentarán a Sport Huancayo en una nueva edición del clásico del centro.