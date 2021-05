A paso lento pero con mucha esperanza en su corazón, el abuelito Roberto Bambarén Castillo de 82 años, ingresó por la puerta del excoliseo municipal en la provincia de Concepción, donde se realizaba la vacunación de los adultos mayores con más de 80 años. Mientras, la mayoría de sus contemporáneos, eran ayudados por sus hijos y nietos, el abuelito parecía estar solo, pero él también tenía acompañante, le llevaba la delantera, su perro llamado Oso.

Fiel acompañante

El can de color caramelo, caminaba moviendo la cola, y con las orejas levantadas en señal de alerta. En el local de vacunación, donde había mucha gente, la fiel mascota, se recostó en el piso y estuvo esperando, mientras una enfermera colocaba la primera dosis de la vacuna Pfizer a su amo.

“Yo me llamo Roberto Bambarén Castillo, mi hijo y mi nuera no han podido acompañarme, porque tienen que trabajar, mis nietos tampoco están porque son pequeños de 7 y 6 años, pero he venido con el Oso, que siempre me sigue donde voy”, dijo el octogenario, al personal de salud, que le preguntó por qué acudía solo. Finalmente le entregaron su carnet de vacunación para que vuelva en 21 días.

Ahora que recibió la vacuna, Roberto se siente tranquilo, y espera no enfermarse del COVID. Además quiere cumplir su deseo de vivir muchos años más y poder salir de vez en cuando de casa, pero lo hará bien protegido y cuando sea necesario.

Adulto Mayor Acude A Vacunarse Custodiado Por Oso

En el encierro, en su domicilio, siempre lee el periódico y cumple las recomendaciones que dan los médicos, y se lava las manos de manera frecuente. No sale mucho, pero cuando lo hace se pone doble mascarilla, el protector facial y no permite que las personas se le acerquen.

Durante la pandemia, el abuelo Roberto ha permanecido en su casa. “Oso” que tiene un año y medio, es quien lo acompaña y ladra cuando escucha a extraños rondar la casa.

En la provincia de Concepción, el personal de la Red valle del Mantaro, tiene previsto inocular a 443 ancianos mayores de 80 años con la primera dosis, la jornada se cumplirá hasta hoy.