El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Junín lanzó una advertencia crítica para las zonas ribereñas del valle del Mantaro. Según la directora regional Adam Ramos Cadillo, tras una ligera tregua en las precipitaciones, esta semana se reactivarán lluvias intensas debido a condiciones atmosféricas favorables; esto desencadenará la crecida del caudal del río Mantaro.

“El panorama para el Mantaro hacia el 19 es de crecida; el caudal va a incrementarse debido a que en la cabecera de cuenca hay precipitaciones constantes”, alertó la funcionaria. Con la crecida del río, también se producirían desbordes en la faja marginal.

“Va a haber desbordes en algunos sectores; esto se va a registrar sobre todo en un par de semanas. Es bastante probable que establezcamos alertas, sobre todo los siguientes días”, detalló Ramos.Adam Ramos advirtió que recién estamos ingresando al periodo más intenso de lluvias en febrero y marzo.

“Van a ser más duros porque los suelos están saturados y va a haber problemas, sobre todo donde ha habido quema indiscriminada o deforestación”, finalizó.

Las zonas de riesgo ante un posible desborde son las riberas del distrito de El Tambo, cultivos y viviendas en la margen izquierda y derecha; hacia el sur, distritos como Viques y Huancán.