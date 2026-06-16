Los resultados de un monitoreo sanitario realizado al agua que consumen los vecinos de Saños Grande concluyeron que las muestras analizadas no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (D.S. N.° 031-2010-SA).

Según el informe emitido por la Microred de Salud de El Tambo, las evaluaciones determinaron que el parámetro de turbiedad supera los niveles permitidos para garantizar un suministro seguro para la población.

El documento fue suscrito por José Mejía Beraun y notificado el 26 de marzo, tras el análisis de muestras obtenidas en el reservorio, una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS) y una vivienda de la zona.

Persisten observaciones sobre la turbiedad del agua

De acuerdo con Fernando Sinchez Marquina, en marzo se alertó sobre la presencia de turbiedad en el agua como un riesgo sanitario para la población.

Aunque se registraron algunas mejoras durante mayo, las autoridades continúan recibiendo reclamos de los vecinos por la calidad del servicio.

El especialista señaló que el problema estaría relacionado con las limitaciones de la planta de tratamiento existente, la cual presenta infraestructura antigua y condiciones precarias para garantizar una adecuada potabilización.

Agua turbia no es apta para el consumo humano

La directora ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud de Junín, Yanesi Huamán Esteban, explicó que una elevada turbiedad constituye un indicador de riesgo para la salud pública.

“Cuando la turbiedad del agua es alta, se observa de color marrón o chocolate. Esa agua no se puede consumir, ya que no es apta para el consumo humano”, manifestó.

La funcionaria precisó que el exceso de partículas suspendidas en el agua puede afectar los procesos de desinfección y comprometer la calidad sanitaria del suministro.

Vecinos demandan soluciones

La situación ha generado preocupación entre los habitantes de Saños Grande, quienes exigen acciones para mejorar la calidad del agua que llega a sus hogares.

Las autoridades sanitarias continúan realizando labores de vigilancia y monitoreo mientras se evalúan medidas para corregir las deficiencias detectadas en el sistema de tratamiento.