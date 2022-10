En el territorio nacional el Ministerio de Salud (Minsa) emitió alerta epidemiológica a los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional, para fortalecer el sistema de vigilancia y adoptar medidas de preparación y respuesta por aumento de casos de intoxicación por metanol. A la fecha solo en Lima se detectó 21 casos, de los cuales se reportó 21 defunciones (84 %). Sin embargo, en el hospital Daniel Alcides Carrión no se registró ningún caso, pero en setiembre se atendió a cuatro pacientes por intoxicación alcohólica leve y moderada.

Atención

En esa línea, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín emitió un comunicado y advierte a la población a no adquirir, ni consumir bebidas alcohólicas de lugares de dudosa procedencia.

“Las bebidas alcohólicas que se expenden en establecimientos informales, podrían estar adulterados con alcohol metílico (metanol), el cual provoca graves daños a la salud”, informó la Diresa.

Además, las bebidas alcohólicas no deben contener sedimentos en su interior y al momento de agitar la botella, no debe existir la presencia de partículas en suspensión. También deben verificar que el rotulado de las bebidas cuenten con registro sanitario, lote del producto, nombre y ubicación del fabricante, así como el grado de alcohol.

Las bebidas alcohólicas adulteradas y que contengan metanol es peligros. “Existe un riesgo de muerte entre las 12 a 36 horas, después de la ingesta de estas bebidas adulteradas, por causa de depresión del nivel de conciencia, coma convulsivo o acidosis metabólica”, precisó la institución.

Agregó, que las bebidas alcohólicas, elaboradas con alcohol metílico y las que no cuentan con el registro sanitario vigente, son consideradas no aptas para el consumo humano, de acuerdo al reglamento de la ley n.° 29632 - “ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano”.

Síntomas

En este contexto, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) brinda las siguientes recomendaciones al personal de salud de los diferentes establecimientos de salud: ante caso(s) con cuadro clínico de intoxicación por metanol (somnolencia, mareos, visión borrosa, fotofobia, percepción de colores alrededor de los objetos, disminución de la capacidad visual y/o midriasis, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico. También pueden aparecer descordinación motora, dificultad respiratoria de leve a severa, parestesias, debilidad muscular y convulsiones), se deberá reportar de manera inmediata a los responsables de Epidemiología del establecimiento de salud, a fin ampliar la investigación epidemiológica e identificar la fuente de exposición.