Según los resultados del monitoreo al agua que consumen los vecinos en Saños Grande, El Tambo, la muestra de agua tomada no cumple con los límites máximos permisibles del reglamento de calidad de agua para consumo humano (D.S.N°031-2010-SA). Además, mencionan que no cumple con el valor del parámetro de turbiedad, ya que es superior al límite mínimo establecido.

El informe firmado por el coordinador de Salud Ambiental, José Mejía Beraun de la Micro red de Salud de El Tambo, fue notificado el 26 de marzo, en base a las muestras tomadas en el reservorio, la IPRESS y en una vivienda.

planta. El coordinador del programa de vigilancia de la calidad de agua Huancayo y Concepción, Fernando Sinchez Marquina mencionó que en marzo se notificó la presencia de turbidez en el agua como un riesgo sanitario, en mayo mejoraron pero ahora siguen las quejas de los vecinos.

Acotó que esta problema ocurre porque su planta de tratamiento es antigua y precaria.

“Cuando la turbiedad del agua es alta, se observa de color marrón o chocolate, esa agua no se puede consumir, ya que no es apta para el consumo humano”, manifestó la directora ejecutiva de Salud Ambiental de la Diresa Junín, Yanesi Huamán Esteban.