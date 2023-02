Durante el 2022, el servicio de Psiquiatría del hospital Domingo Olavegoya, realizó 1 389 atenciones mediante consultorios externos. Actualmente, el servicio tiene 12 pacientes con problemas psicóticos graves, agudos o reagudizados que no pueden ser manejados en sus hogares y por ende han sido internados. Además, este nosocomio es el único a nivel de la macro región centro del país en realizar internamientos, informó la directora de la Red de Salud Jauja, Gisella Aquino Huatuco.

Masivo

Solo dos médicos psiquiatras atienden consultorio externo, emergencias psiquiátricas, interconsultas, evaluaciones de casos legales y aspectos administrativos a pacientes de las 9 provincias de Junín y de otras regiones como Huancavelica, Lima y Ayacucho.

La psicosis es un trastorno mental grave por el cual la persona pierde la capacidad de reconocer la realidad o de relacionarse con otros. “La mayoría de las atenciones por consultorio externo son por trastornos psicóticos y esquizofrénicos, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, trastornos tipo bipolares, trastornos obsesivos compulsivos y por problemas de alcoholismo y otras drogas”, dijo.

Abandonados

Del total de pacientes internados, existen 5 pacientes abandonados y que han sido llevados por diversas autoridades como la Beneficencia, 2do Juzgado de Familia Huancayo, Centro Polivalente de El Tambo y por mandato de un fiscal.

La permanencia más antigua que cuenta el hospital Domingo Olavegoya es la de un paciente que fue internado el 12 de abril de 1975 y el más reciente es del 26 de agosto del 2005. Hasta la fecha ninguno de estos cinco pacientes recibió la visita de algún familiar y solo viven en los ambientes del servicio de Psiquiatría. Algunos de los medicamentos que requieren los pacientes abandonados y que no cubre el Seguro Integral de Salud (SIS) son asumidos por el personal de salud del servicio de Psiquiatría, quienes realizan diversas actividades, y promueven la venta de los tejidos y manualidades que realizan los pacientes para solventar los gastos.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Junín: extirpan tumor de 20 kilos a joven de 18 años en el Iren Centro

De otro lado, hay 4 pacientes legales. De 2 de ellos, a pesar que se cumplió su tiempo de hospitalización el 2022 y haber enviado documentos a los juzgados respectivos, no se tiene respuesta, razón por la que no se puede dar de alta sin una resolución judicial. El tercer paciente a pesar de tener EsSalud está hospitalizado en la institución desde junio de 2020 y estará hasta mayo de 2025 sin realizar pago alguno por la hospitalización y atención especializada, y tampoco se le puede dar de alta a pesar de estar clínicamente estable y en condiciones de seguir un tratamiento ambulatorio en su domicilio. El cuarto paciente ha sido traído por ser víctima de maltrato, no tiene sentencia, ni tiempo de hospitalización, tampoco recibe la visita de sus familiares y no se encuentra ningún pariente que se haga cargo de ella. En este caso también se envió los documentos necesarios al juzgado que ordenó su hospitalización sin tener respuesta alguna.

El resto de pacientes presenta cuadros psicóticos cuyo promedio de hospitalización va de 8 a 12 de semanas. “Los pacientes reciben tratamiento farmacológico, tratamiento con psicofármacos, tratamiento en rehabilitación-laborterapia (como manualidades), terapia familiar 1 vez por semana, actividades de musicoterapia, habilidades sociales, entre otros”, informó el servicio de Psiquiatría del mencionado nosocomio.

VIDEO RECOMENDADO: