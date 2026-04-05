Universitario de Deportes venció 3-0 a Universidad San Martín y forzó un extra game para definir al finalista de la Liga Peruana de Vóley, tras un partido en el que mostró superioridad en los momentos clave.

El primer set fue el más disputado, con ambos equipos peleando punto a punto. Aunque San Martín logró remontar, Universitario reaccionó en el tramo final y se impuso por 25-22.

En el segundo parcial, las cremas dominaron con mayor claridad. Pese a algunos intentos de reacción de su rival, lograron sacar una amplia ventaja y cerraron el set por 25-17.

El tercer set fue ampliamente favorable para Universitario, que llegó a tener una diferencia considerable en el marcador. Aunque San Martín intentó acortar distancias, el cuadro crema selló la victoria con un contundente 25-16, dejando todo listo para un decisivo extra game.