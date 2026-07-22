El sismo de magnitud 5.1 registrado el 18 de julio dejó 22 instituciones educativas afectadas en Junín, principalmente en las provincias de Chupaca y Huancayo.

Ante los daños en la infraestructura, la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín gestiona la instalación urgente de 45 módulos prefabricados para garantizar la continuidad de las clases en espacios seguros.

Las evaluaciones técnicas identificaron fisuras en muros, grietas, daños en techos, estructuras metálicas, vidrios y cercos perimétricos.

La DRE Junín informó que remitirá los informes al Pronied, al Gobierno Regional y otras entidades para obtener el financiamiento e instalación de las aulas.