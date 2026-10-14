Alcaldes electos y excandidatos de la provincia de Concepción decidieron unir sus fuerzas a la candidatura de Fernando Orihuela, rumbo a la segunda vuelta electoral, convencidos de que su experiencia y sensibilidad social representan una oportunidad para atender las necesidades históricas de sus pueblos.

Se trata de Ciro Rojas Torres, electo alcalde de Andamarca; Yelson Eter Espinoza Chavarrea, de Comas; Julio Alfredo Landeo Alvarez de Mito; así como la alcaldesa electa de Matahuasi, Soycka Massiel Mickelson Saro; además de excandidatos que lograron importante votación, Richard Aquino, Walter Damián y Juan Aquino de San José de Quero, y Jesús Requena Maldonado de Santa Rosa de Ocopa.

“El doctor Fernando Orihuela es la mejor propuesta que tiene la región Junín, por su amplia experiencia en gestión pública y porque es un profesional que conoce las necesidades de la población, principalmente en salud y educación, que es lo que nuestros pueblos necesitan. Nosotros y nuestros seguidores nos sumamos a su candidatura y estamos seguros que ganaremos”, manifestó Ciro Rojas, virtual alcalde de Andamarca.

Por su parte, Jelson Espinoza de Comas destacó la forma en que Orihuela viene desarrollando su campaña electoral, priorizando las propuestas antes que la confrontación.

“Hemos visto que el doctor, lejos de responder los ataques y agravios, ha centrado su campaña en presentar sus propuestas y ganarse el cariño de la gente. Conocemos también la calidad humana del doctor Orihuela”, sostuvo.

Orihuela Rojas por su lado agradeció el respaldo de las autoridades electas, excandidatos y líderes de la provincia de Concepción con quienes reafirmó su compromiso.

“Es una zona altamente productora que tiene nuestra región”, señaló.