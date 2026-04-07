El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) alertó sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de diversas regiones del país, fenómeno que se presentaría del 9 al 11 de abril, según el aviso meteorológico del SENAMHI.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados de hasta 60 mm/día en la zona norte y centro, y cerca de 65 mm/día en el sur, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h, lo que podría generar emergencias.

Asimismo, el INDECI informó que 437 distritos de la sierra centro y sur se encuentran en riesgo de deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa, siendo Ayacucho, Áncash, Apurímac y Huancavelica las regiones con mayor número de jurisdicciones en riesgo muy alto.

Ante esta situación, la entidad exhortó a las autoridades a verificar rutas de evacuación y la operatividad de servicios de emergencia, mientras que a la población recomendó reforzar sus viviendas, mantenerse alerta y contar con un plan familiar de emergencia para prevenir posibles daños.