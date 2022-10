La actual Miss Perú 2022, visitó Huancayo para realizar algunas actividades sociales. Entre sus labores está su colaboración con la Bomberotón, y “se anotó” con la donación de una máquina para el Centro Veterinario de Huancayo. Alessia Rovegno nos contó cómo va su preparación para el Miss Universo.

¿Cómo va tu preparación para el Miss Universo?

“Estamos muy bien y con mucho trabajo, todos los días estamos con las clases de preparación y ya cada vez más cerca a la fecha, así, dándolo todo”, señaló.

Dentro de tus clases ¿estás llevando oratoria por el problema de hablar frente a las cámaras?

Creo que no es ningún problema de hablar frente a las cámaras, simplemente son nervios normales que puede tener cualquier persona que no está acostumbrada a hablar frente a las cámaras o estar expuesta, también estoy teniendo clases de oratoria y trabajando un poco de todo.

¿Cómo va tu relación con Hugo García?

Súper bien, él es un amor, me apoya muchísimo, es mi equipo, así que estoy muy contenta de estar pasando por este proceso con él.

¿Es la primera vez que vienes a Huancayo?

Sí, es la primera vez que vengo a Huancayo y me ha recibido de la mejor manera, con un clima espectacular, pensé que haría un poco de frío pero no, además ya hemos comido el lechón y me pareció espectacular.

¿Te quedarás a ‘turistear’?

Por supuesto, conocer un poco más de Huancayo, ya que es mi primera vez aquí y estoy muy ansiosa de seguir conociendo.

Y ¿qué opinas de la belleza de las mujeres huancaínas?

Me encanta, todas las bellezas son hermosas, todas las culturas son hermosas, tienen su encanto.

¿Conoces a Kimberly García?

No personalmente, pero estoy orgullosísima de ella, el empoderamiento de la mujer hoy en día va mucho más allá de la belleza física y existen otros campos de los que una mujer puede representarnos y darnos un ejemplo de lucha.

¿De qué manera da el ejemplo la actual Miss Perú?

Liderar con el ejemplo creo que es valioso, más allá de solamente alzar la voz que también es sumamente importante, es liderar con el ejemplo, que las personas te puedan ver y puedan contribuir haciendo de este mundo cada vez mejor.

¿Qué mensaje les darías a las adolescentes que priorizan demasiado el aspecto físico?

Creo que es importante mantenerse saludable, la belleza para cada persona es diferente. Sin embargo, la belleza física no es primordial, para nada. La belleza está en el interior en cómo uno mismo se quiere, en cómo uno mismo se valora y eso es lo más importante.