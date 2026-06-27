Los alumnos del colegio Santa Isabel junto a sus padres y maestros realizaron ayer una pollada, con la finalidad de reunir fondos para comprar el uniforme de la banda de música del plantel. En las afueras del colegio instalaron una carpa, donde repartían previa cancelación de las tarjetas.

El maestro Lino Aliaga Maraví, encargado de la banda del colegio Santa Isabel, manifestó que la pollada se realiza con la finalidad de conseguir 60 ternos nuevos para los músicos de la banda, para lo cual requieren recaudar 9 mil soles, ya que salen a participar en diversos desfiles, por eso deben contar con un uniforme único.

Mientras los padres repartían la pollada que había preparado, los alumnos Juan Palomino, Justin Ramón Felices, Daniel Hinojosa Yauri, llenaban la chicha en bolsa, como cortesía a los compradores. En medio del entusiasmo, repitieron su tradicional barra “siempre la S, siempre la I, nadie le gana a la SI Santa Isabel, campeón”.

Ayer, a las 6 de la tarde, todavía tenían 85 de las 500 polladas que prepararon los alumnos y los padres se quedaron hasta tarde para cumplir con esta actividad.

ORGULLO. “Hablar de Huancayo, es hablar del Santa Isabel, un colegio emblemático que forjó el porvenir de muchos notables personajes como José María Arguedas que estudió en las aulas isabelinas, por eso yo estoy identificado con el colegio que amo y ahora que estoy de promoción, lo añoro más que nunca”, dijo el escolar Juan Palomino Escobar.

Daniel Hinojosa, señaló que cada vez que sale la banda a los desfiles y aniversarios, representa con orgullo al colegio Santa Isabel, pero requieren contar con sus nuevos uniformes. Recuerda que en la última presentación en el aniversario de Huancayo, cuando pasaron por la calle Real, el pueblo de Huancayo, los ovacionó, ya que siempre brindar un gran espectáculo que hace emocionar al público.

Para mediados de agosto tienen previsto realizar una segunda pollada y esperar contar con el apoyo de más personas y lograr el objetivo trasado.

El colegio Santa Isabel fue fundado por Sebastián Lorente el 19 de noviembre de 1850. El maestro Lino Aliaga, comentó que la banda del plantel lorentino, tendría la misma antiguedad, aunque se piensa que sería muchos después que se formó la banda. En el aniversario del colegio Santa Isabel, además de su banda musical, también participan la banda de los exalumnos que lucen los uniformes de antaño.

BRILLAN Orgullo de Huancayo es la banda de músicos del colegio emblemático Santa Isabel

Escolares y sus padres organizan actividad solidaria con la finalidad de recaudar 9 mil soles que necesitan para la confección de 60 ternos para los integrantes de la banda de músicos del colegio lorentino

A colaborar

Para las personas que quieran colaborar con el colegio Santa Isabel, pueden contribuir al yape 932657840 del maestro Lino Aliaga.