La candidata a la Cámara de Diputados por Junín, Ana Berta Patiño Urco (Fuerza Popular, N.° 1), plantea una agenda centrada en agua, salud, seguridad y representación efectiva. Con más de 17 años de experiencia técnica en el Congreso, sostiene que su prioridad será fiscalizar y hacer cumplir las leyes antes que generar nuevas normas.

¿Qué la motiva a pasar del perfil técnico al político?

He trabajado 17 años en el Congreso y en distintas instancias del Estado, tanto en el Ejecutivo como en gobiernos locales. Siempre estuve vinculada a la política desde Fuerza Popular. Hoy considero que esa experiencia debe traducirse en decisiones políticas concretas. Conozco cómo funciona el Estado y creo que puedo representar mejor a la población de Junín.

¿Cuál será el enfoque principal de su labor parlamentaria?

El Congreso tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Mi prioridad será la representación real. Hay muchas leyes que no se cumplen o no están reglamentadas. Antes de crear más normas, debemos hacer que las existentes funcionen y respondan a las necesidades de la población.

Cuando habla de representación, ¿cómo evitar que se confunda con lobby?

El congresista no ejecuta obras ni gestiona contratos. Lo que hace es recoger las necesidades de la población y trasladarlas a las autoridades competentes. El lobby responde a intereses privados; lo nuestro es defender el interés público y exigir que el Estado atienda demandas básicas.

¿Existe desconfianza hacia Fuerza Popular por su desempeño anterior?

Hay percepciones que no siempre reflejan la realidad. En 2016 se tuvo mayoría, pero no se abusó de ella. Además, el Congreso no ejecuta obras. Su rol fue legislar y fiscalizar. Muchas veces se atribuyen responsabilidades que corresponden al Ejecutivo.

¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado en Junín?

El más crítico es el acceso al agua. No tenemos grandes proyectos de infraestructura hidráulica pese a ser una región agrícola. También está el tema de salud: hospitales inconclusos que representan inversiones millonarias desperdiciadas.

¿Qué acciones concretas plantea en sus primeros 100 días?

Fiscalizar el avance de proyectos de agua como la represa vinculada al río Shullcas, impulsar su ejecución y garantizar agua para consumo y agricultura. Además, priorizar la puesta en funcionamiento de hospitales paralizados mediante presión política y seguimiento técnico.

También ha mencionado el tema de seguridad. ¿Qué propone?

Hoy vivimos una situación crítica. Se debe fortalecer a la Policía, mejorar el sistema de inteligencia y articular acciones con las Fuerzas Armadas. Si hay normas que están debilitando la lucha contra el crimen, deben ser revisadas y corregidas.

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