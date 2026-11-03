Un lamentable accidente que le costó la vida a un adulto mayor ocurrió en el jirón Parra del Riego N.° 564. La víctima habría caído desde el piso 13 del edificio, tras presuntamente estar limpiando su ventana.

La víctima fue identificada como Fedor García Buendía, de 65 años de edad, quien se precipitó al vacío desde el piso 13 de la residencia “Torre Nazca”. El impacto directo contra el pavimento le causó la muerte instantánea en el lugar del siniestro.

De acuerdo con las primeras indagaciones e información recopilada por la policía y testigos en la zona, el señor Fedor García se encontraba realizando la limpieza y adecuación de los ventanales de su departamento.

Por causas que aún son materia de peritaje técnico, perdió el equilibrio y cayó violentamente hacia la calle. Consternados por el fuerte ruido del impacto, vecinos y transeúntes alertaron de inmediato a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acordonaron rápidamente el perímetro para proteger la escena de los hechos.

Representantes del Ministerio Público y peritos criminalísticos realizaron la inspección del predio y procedieron con el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado hacia la morgue central del distrito de Hualhuas, donde se le practicará la necropsia de ley para certificar las causas exactas del deceso.El caso quedó bajo la responsabilidad de los agentes de la Seincri.