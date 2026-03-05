El exdirigente del paro agrario del 2022, Ángel Misayauri Borja, sostiene que la inseguridad obliga a “radicalizar medidas” y defiende el debate sobre la pena de muerte como un mecanismo disuasivo.

Usted plantea una reforma agraria ¿En qué consiste exactamente su propuesta?

Vamos a proponer la iniciativa legislativa de una reforma agraria, pero institucional. Política dentro del ministerio, desde el presupuesto, hasta cambiar algunos programas que ya existen. No va a cambiar nada en el agro con propuestas aisladas si es que no se hace una reingeniería, una reforma institucional, o sea, darle más presupuesto al ministerio, reformarlo prácticamente. Primero reformarlo y después, con el Ejecutivo y las direcciones regionales, hacer la reingeniería.

Mencionó la posibilidad de unir ministerios ¿Cuáles serían y cómo lo plantea?

Hemos propuesto, dentro de la iniciativa, cambiarle de nombre al Ministerio de Agricultura y estamos viendo que se pueda abarcar con otro ministerio más. Es un proyecto de ley ambicioso. En estos días hemos evaluado que podría ser con el Ministerio del Ambiente. La idea es articularlos o fusionarlos para que haya más alcance, porque con la política agraria actual no se puede hacer mucho, no tenemos presupuesto ni presencia real en las regiones. Eso claramente se va a discutir si llegamos a la Cámara de Diputados.

Su candidato presidencial, Paul Jaimes, propuso retirarse de la Corte Interamericana para aplicar la pena de muerte ¿Cómo se sustenta esta medida?

Tenemos la propuesta de retirarnos de la competencia de la Corte para proponer la pena de muerte. Son propuestas radicales, pero creemos que tenemos que radicalizar para poder tener un cambio. No solamente se trata de retirarse, también vamos a reformar el tema judicial para que haya un debido proceso. La idea no es matar, la idea es que puedan tener miedo y que eso repercuta en cambiar el sistema judicial. Es una propuesta polémica, discutible, y se debatirá en el Congreso, no se va a imponer.

Más allá de la pena de muerte, ¿qué otra propuesta concreta tiene en seguridad ciudadana?

Tengo una iniciativa legislativa que abarca a las prefecturas, juntas vecinales y algunas comunidades. Queremos que bajo la prefectura se les pueda dar presupuesto a las juntas vecinales para el tema de cámaras. Actualmente hay juntas que, con su propio financiamiento, ya han implementado cámaras, como en San Agustín de Cajas. Entonces creemos que el Estado debería darles ese presupuesto.

Mira aquí la entrevista completa: