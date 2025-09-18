El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de los proyectos de ley 4828 y 7748 que crean la Universidad Nacional de Jauja y la Universidad Nacional Intercultural de Pangoa, de autoría del Congresista Edgard Reymundo.

La creación de estás universidades impulsará el desarrollo de la sierra y selva central. Al ser un dictamen por insistencia, en los siguientes días el Congreso publicará está Ley en el diario Oficial El Peruano.

Según el dictamen que fue aprobado, la Universidad Nacional de Jauja, con sede en el distrito de Huertas, brindará carreras de ingeniería agropecuaria, industrial, civil y agraria, además de zootecnia.

Por otro lado, la Universidad Nacional Intercultural de Pangoa (UNIP), con sede en el distrito de Pangoa de la provincia de Satipo, contará con carreras de zootecnia, ingeniería agrícola, ambiental, forestal, industrial, psicología, derecho, administración, pedagogía, agronomía, agroindustria, antropología y turismo.