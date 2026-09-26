Una mujer que conversaba por celular en la puerta de su domicilio en el pasaje San Mateo (barrio San Antonio), sufrió el salvaje arrebato de equipo móvil, la noche del último lunes. Un varón aprovechó la distracción para despojarla de su equipo móvil.

registro. El arrebato quedó registrado en las cámaras de video vigilancia, donde se observa que en apenas 8 segundos se produce el robo, el sujeto arrebata el celular tumba a la mujer y corre raudo . “Anoche, nuevamente se registró un robo en el pasaje San Mateo, donde constantemente somos víctimas de robo, al punto que nosotros mismo nos tuvimos que organizar y colocar cámaras de seguridad para intentar protegernos, pero la falta de iluminación pública no ayuda”, dijeron los vecinos.

Los vecinos del pasaje San Mateo, que son víctimas de robos de manera reiterada, han pedido la actuación de las autoridades y la vigilancia permanente del Serenazgo y la Policía Nacional. Aún así se organizaron y colocaron cámaras de seguridad para intentar protegerse pero la luz tenue del alumbrado público no los ayuda.

Luego del robo, los vecinos salieron despavoridos, ya que la víctima gritó. El serenazgo llegó luego de 20 minutos y aunque patrulló por la zona, no halló al facineroso. Este robo se suma a otros arrebatos durante el año en la avenida Calmell del Solar y otros puntos, donde también roban en moto, manifestó Esteban Murillo que es dirigente vecinal por la zona.