Un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza, cuando se encontraba dentro de su propio motokar. La víctima dejó de existir sobre el tanque de su unidad tras sufrir el ataque. El lamentable hecho de sangre sucedió a las 19:00 horas del miércoles 6, en el sector El Camal, a 2 kilómetros de la provincia de Atalaya.

El occiso fue identificado como Yelsin Meléndez Borda (30), natural de la selva ayacuchana del distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, jurisdicción que pertenece al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Según los vecinos, la víctima habría sufrido un impacto de proyectil de arma de fuego, aunque las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. La escena generó conmoción entre los moradores del lugar, quienes alertaron de inmediato a las autoridades tras encontrar la motokar y el cuerpo sin vida del conductor.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo, quienes realizaron las diligencias preliminares, acordonaron la zona y recogieron información que permita esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores tratan de desentrañar si detrás existió un ajuste de cuentas u otro factor.