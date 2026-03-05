El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Tambo, Elmer Ubaldo, ha sido cuestionado tras la difusión de audios en los que presuntamente convoca a madres del Programa del Vaso de Leche a participar en una actividad municipal, pese a existir una disposición que prohíbe utilizar programas sociales con fines políticos o de movilización, asimismo predispone a las madres en contra de los regidores integrantes de la comisión de desarrollo social.

En noviembre pasado, la comuna había anunciado una reorganización administrativa del programa por 30 días, luego de que un informe técnico advirtiera indicios de politización en los 99 comités.

Sin embargo, durante la más reciente sesión de concejo, el regidor Daniel Campos presentó audios en los que se escucharía a Ubaldo instar a las presidentas de los comités a organizar a sus bases para asistir a un evento en el estadio Estadio Paolo Guerrero, con el objetivo de llenar el recinto. En los registros se les conmina a coordinar la presencia de las madres beneficiarias, lo que ha sido interpretado como un posible uso indebido del programa.

Campos cuestionó que, pese al compromiso de aprobar un reglamento que establezca reglas claras para evitar la politización hasta la fecha no se haya concretado. Anunció que el material será derivado al Órgano de Control Interno y que, de corresponder, se evaluarán acciones ante el Ministerio Público.