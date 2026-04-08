En los meses de abril y mayo, los nacimientos por cesáreas y parto normal se incrementan en el hospital El Carmen. Se tratan de los llamados “santiaguitos”, los bebés que se procrearon en los meses de julio y agosto, que coincide con las celebraciones de la fiesta del Tayta Shanty.

Para muestra, solo en el feriado largo, del 2 a 5 de abril, hubo 34 nacimientos. Con un promedio de 8 nacimientos por día, en lo que va de la primera semana del mes de abril son 40 bebés nacidos. En los meses de febrero hubo 24 recién nacidos y 15 más en el mes de marzo. Una de las parturientas, atendidas por cesárea en el hospital El Carmen es Yali C. (28) quien tuvo a su gemelos por cesárea.

Más control

La obstetra Gabriela Pomalaya Macuri, gerente del Clas La Esperanza, mencionó que, a fines de marzo, abril y mayo se incrementa la atención de partos, como una “consecuencia”de las celebraciones del santiago y eso se evidencia en que son más las mujeres que desde setiembre acuden a sus controles prenatales.

“Lo bueno es que desde setiembre, las gestantes acuden al centro de salud de La Esperanza, para el control de su embarazo, siempre les pedimos que sea incluso antes de las 14 semanas y dentro del primer trimestre para un control más riguroso”, mencionó Pomalaya Macuri.

Con los controles se busca que el parto sea en un centro de salud I-4, si hay complicaciones la llevan al hospital.