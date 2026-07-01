Un nuevo caso de fuga y persecución de vehículo, se registró en la ciudad de Huancayo, luego de un operativo a vehículos que prestan servicio de manera informal. |

Pasado el mediodía de ayer, la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, realizó un operativo en la intersección de las avenidas Ferrocarril y San Carlos, donde se intervino el auto de placa AMG-325 que estaría realizando servicio de auto colectivo.

“Este vehículo AMG-325 estaba con pasajero y se dio a la fuga, sin importarle atropellar y chocando con los inspectores. Con apoyo de la Policía logramos detenerlo”, mencionó el gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Quispe.

Este mismo vehículo en lo que va del año, ya va con dos papeletas G47, en diciembre del 2025 también fue multado por transporte informal, además el conductor cuenta con licencia de conducir de categoría A-I.