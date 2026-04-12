El proceso electoral en la región Junín avanza hacia su consolidación con más del 99% de mesas de sufragio habilitadas, según informaron autoridades electorales y la Prefectura regional, que estiman completar la instalación total antes del mediodía.

El prefecto de Junín, Néstor Gabriel Taipio-Riego, indicó que el Comité de Prevención de Conflictos Sociales y Electorales viene realizando acciones de verificación en distintos locales de votación, como las instituciones educativas San Isabel, San Coliberos y Túpac Amaru, con el objetivo de garantizar el desarrollo normal de la jornada.

Asimismo, precisó que hasta el momento no se han registrado incidencias ni detenciones, aunque se han observado observaciones menores, principalmente relacionadas con la falta de espacios adecuados para personas con discapacidad, situación que viene siendo corregida progresivamente.

En paralelo, el reporte de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) confirma que la región se encuentra en la etapa final de instalación de mesas, Las ODPE de Tarma, Jauja y El Tambo registran el 100% de mesas instaladas, consolidándose como las jurisdicciones con mayor rapidez en la apertura de mesas a nivel regional.

En tanto, la ODPE Chanchamayo alcanza el 85%, mientras que la ODPE Huancayo reporta un 70,93%, evidenciando aún demoras en la instalación completa de mesas en algunos locales de votación.

Las autoridades electorales continúan monitoreando el proceso y exhortan a los miembros de mesa a cumplir con su deber cívico para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.