A pocos días de las celebraciones por San Valentín, la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) detectó deficiencias y condiciones insalubres en florerías y tiendas de regalos ubicadas en inmediaciones de los jirones Moquegua y Puno, así como en el Paseo La Breña.

Durante el operativo se inspeccionaron ocho establecimientos; en cuatro de ellos se detectó la venta de productos vencidos o con la fecha de caducidad erradicada. Se trata de cervezas en lata, chocolates, bombones y galletas que eran incluidos en los arreglos decorativos con globos, flores y peluches.

“Estamos a pocos días de San Valentín y hemos verificado que los arreglos florales ahora incluyen dulces, cervezas o vinos pequeños. Lo que hemos podido encontrar es que están erradicando las fechas de vencimiento en las bebidas enlatadas; pueden haber vencido hace mucho tiempo”, señaló el jefe de Bromatología, Jesús Vila Retamozo.

Ante el incremento de ventas de estos productos debido a las celebraciones, Jesús Vila recomendó a los clientes verificar bien la fecha de caducidad de los insumos, aun cuando ya sean parte de los arreglos, para evitar daños a la salud.

“Seamos minuciosos; los alimentos están adosados a un soporte y hay que verificar bien. Si la fecha de vencimiento está erradicada, no hay que comprarlo. No queremos que se den con la sorpresa de tener productos vencidos que incumplen las normas sanitarias y cuyo consumo representa un peligro”, manifestó el funcionario.

Ante los hallazgos, el personal procedió a la incautación y eliminación de los artículos no aptos, aplicando las sanciones de la Ordenanza N° 746. Los comerciantes tienen un plazo de cinco días hábiles para realizar los descargos a través de sus proveedores.