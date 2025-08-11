Durante el año 2025, ya se han registrado 45 incendios informó el primer jefe de la compañía de bomberos N°30 de Huancayo, capitán CBP, Kid Sáforas Zúñiga. Acotó que los más graves fueron el del local “Antojitos” en el centro de Huancayo y el del almacén en la avenida Ferrocarril y el jirón Trujillo en El Tambo.

Asimismo, señaló que uno de los principales problemas al acudir a un incendio es la falta de agua, razón por la cual demandó a Sedam Huancayo, que como medida de contingencia tenga cisternas estén abastecidos las 24 horas, ante un incendio repentino.

Kid Sáforas, explicó que solo el 30% de los hidrantes contra incendios están operativos y el 70% tienen problemas en desuso. “Incluso el hidrante que tiene la compañía de bomberos solo está operativo en un 50%”, indicó.

El jefe de los bomberos, explicó que la mayoría de incendios ocurren a causa de cortos circuitos en viviendas y comercios.

“Los comercios deben contar con una llave diferencial e independiente por cada circuito eléctrico. Ya que en las inspecciones tras los incendios se hallan deficiencias en las instalaciones”, acotó.

Sobre los incendios forestales, dijo que muchos ocurren por la quema de pastos, pero también cuando inescrupulosos dejan botellas de vidrios en los cerros, lo cual, al contacto con el calor hacen un efecto lupa y ocasionan que se prenda el fuego con consecuencias lamentables.