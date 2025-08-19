Hoy, el Consejo Regional de Junín tiene en agenda aprobar el cambio de nombre del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo, como parte del trámite para convertirlo en un hospital estratégico nacional. La propuesta, avalada por la Comisión Social Mixta del Consejo, figura en el dictamen N° 03-2025-GRJ-CR/CEM, que será votado por los consejeros.

El nuevo nombre sería: “Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión”, una denominación que busca fortalecer su reconocimiento a nivel macroregional, dado que el nosocomio atiende pacientes de Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ayacucho.

Según el director del hospital, Gustavo Llanovarced, el cambio es necesario para aspirar a un presupuesto nacional de hasta S/ 150 millones, pues el hospital requiere al menos S/ 50 millones anuales para operar adecuadamente.

“Este año solo nos asignaron S/ 23 millones. El gobierno regional hace un esfuerzo titánico con 39 ejecutoras que también tienen grandes necesidades”, afirmó.

Aunque en el dictamen se indica que el cambio no implicará modificaciones presupuestales inmediatas, el director aseguró que la gestión presupuestal se hará directamente con el Ministerio de Salud.

La consejera Kely Flóres cuestionó el tema. “Es solo cambiarle la envoltura. Mientras tanto, los pacientes siguen esperando atención, no hay medicamentos ni especialistas, y la crisis hospitalaria continúa”, señaló.