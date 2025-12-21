MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/en-orcotuna-nacio-el-lechon-distrito-defiende-origen-del-platillo-tras-reconocimiento-del-mincetur-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-congestion-en-calles-antes-de-ferias-navidenas-noticia/

La Policía Nacional sectorizó a los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, en cuadrantes, sub cuadrantes y por zonas de mayor índice delictivo, donde se intensificó, desde ayer, el patrullaje motorizado, en camionetas, patrullaje integrado (policía/serenazgo) e incluso con agentes terna, que velarán por la seguridad de los vecinos. Ayer, el jefe de la región policial Junín, Danilo Vera, presentó el plan vecindario seguro.

AL SERVICIO. El general mencionó que las camionetas y motos, son las que recientemente, entregó el Gobierno Regional de Junín y que ahora se ponen al servicio de la población, que debe sentirse segura con la vigilancia de los policías que patrullarán la jurisdicción que les corresponde, bajo responsabilidad. Esto empieza, junto al plan de seguridad por la Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, para el cual se asignaron 3400 efectivos policiales. El jefe policial, aseguró que la PNP, llegará en el momento, cuando ocurre un hecho delictivo, ya que demorar una hora después, no sirve.

En las labores de patrullaje en moto participan, el Escuadrón de Emergencia, Escuadrón Verde, Use, Tránsito, Kallpa Wanka, Halcones, cuya labor de patrullaje será desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Las camionetas patrullan las 24 horas. Cada vehículo cuenta con radio y ante la denuncia de un hecho delictivo, la respuesta es inmediata.

Además, se cuenta con la central de monitoreo y emergencia, con la cual se visualiza, que unidades vehiculares están más cerca para desplazamiento e intervención inmediata.

Cada efectivo policial tiene un cuadrante, donde deberá permanecer atento y vigilante, si sale de esa zona, se emite una alarma, para que retorne de inmediato a su zona de responsabilidad.

El comisario de Huancayo, comandante PNP, David Ramírez Panta, mencionó que Huancayo está dividido en 4 sectores, y dos subsectores y estos en cuadrantes, donde diversas motocicletas con efectivos policiales, para que acudan de inmediato. Además, hay 4 camionetas del Escuadrón de Emergencia y 4 patrulleros de la comisaría de Huancayo. Las motos van a estar en vías principales como la avenida Ferrocarril, la calle Real y la avenida Daniel Alcides Carrión, que son las vías más convulsionadas. Además en las zonas de cierre o frontera, como el puente Comuneros, puente Carrión, Incontrastable y Continental y la UPLA. En la zona financiera hay 3 vehículos de las Águilas Negras. Además están patrullando la avenida José Olaya y el parque Túpac Amaru.

El comisario de El Tambo, comandante PNP, Jerry Chang, indicó que El Tambo está dividido en 5 sectores con 22 cuadrantes, donde habrán patrullaje motorizado, ya que cuentan con 15 motociclistas de las Unidades Kallpa Wanka y Halcones, que patrullan de manera permanente, esta última a las entidades bancarias. Con ello buscan reducir la victimización, la percepción de inseguridad y generar confianza en la población con una mayor presencia policial.

El general Danilo Vera, acotó que por los feriados de Navidad y Año Nuevo, la policía patrullará en las ferias navideñas, los sitios turísticos, mercados de abastos y terminales terrestres y el aeropuerto con el fin que la población celebre tranquila y sin contratiempos.

160 camionetas y 190 motocicletas en el patrullaje de la PNP.