Dos accidentes de tránsito que tuvieron lugar en la Carretera Central, a la altura de La Oroya, dejaron varios heridos y daños materiales en las unidades protagonistas. Los hechos ocurrieron el martes 31 y el miércoles 01 de abril.

El primer percance vial se produjo la noche del martes, en el km 39, y fue protagonizado por un auto, una vann y un camión. Tuvo que ser necesaria la intervención de los bomberos para liberar a algunos pasajeros que quedaron atrapados en una de las cabinas conmocionadas.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital de Essalud de La Oroya para su recuperación.

El otro incidente ocurrió la mañana de ayer miércoles, cuando la camioneta Toyota Rav W10 – 542 por poco termina en las aguas del río Mantaro en el sector La Balanza.

Un grupo de árboles al lado de la carretera frenaron la caída de la camioneta a solo metros del río Mantaro, cuyo caudal los hubiera arrastrado.

Aquí, los serenos de la municipalidad provincial intervinieron con rapidez para auxiliar a Juan Carlos Tito Quispe y Delma Cuyubamba, que terminaron con lesiones.