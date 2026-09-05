Una mochila con el dibujo de una boca con dientes afilados, el tatuaje de una calavera, cámaras y testigos, fueron claves para identificar y retener a Paúl P.G. (17), quien habría matado al menor Milan Taype Q. (13).

La noche del jueves, policías de la Divincri, intervinieron al infractor cerca de su casa, en Auquimarca. El adolescente se quedó aturdido, luego en presencia de su madre se le leyó el dictamen del Segundo Juzgado de Familia que ordenaba 4 meses de internamiento en el Centro Juvenil del PJ.

FATALIDAD

El general PNP César Calero, jefe de la Región Policial Junín, explicó que la identificación del menor fue gracias a un trabajo de inteligencia. “Tenemos pruebas testimonial y pericial, documental y audiovisual”, dijo. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que el retenido contaba con distintos uniformes que usaba en las grescas.

El menor había estudiado en el colegio José Carlos Mariátegui y cursaba estudios en el CEBA San Juan Bautista, a donde no asistía.

Según la policía, formaba parte de dos grupos conocidos: “Los Chavelos” y “Fuerza Celeste”. El fatídico 21 de agosto, el infractor persiguió a estudiantes del Santa Isabel, su víctima iba a ser cualquiera, pero alcanzó a Milan y lo apuñaló.