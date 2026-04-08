Dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Gatilleros del Norte” fueron capturados por la Policía tras ser acusados de extorsionar a una comerciante en el distrito de San Ramón.

La intervención se realizó luego de la denuncia presentada por la propietaria del local “Avícola Mary”, quien alertó haber sido víctima de extorsión el último 7 de abril. Ante ello, la Policía activó un plan cerco para ubicar a los implicados.

Durante el operativo, se logró la detención de Noel Adolfo Neyra Amaro (38) en inmediaciones de las avenidas Saturno y Sor Victoria Aguirre, así como de Brayan Alexander Jiménez Escobar (23), intervenido en el jirón Progreso cuando conducía un vehículo menor.

Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría de San Ramón, donde quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.