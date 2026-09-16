El café de alta calidad que se produce en la Selva Central enfrenta una paradoja que amenaza su rentabilidad: trasladar un kilo desde el Parque Nacional del Café hasta el puerto del Callao puede resultar más costoso que llevarlo desde el Callao hasta Europa. El mal estado de las carreteras es uno de los principales obstáculos para más de 6,000 familias cafetaleras de la zona.

José Jorge Durand, gerente de Chanchamayo Highland Coffee y presidente de la Comisión Organizadora de la Subasta Internacional Grano de Oro 2026, advirtió que los productores afrontan una severa distorsión en los costos.

“Sacar 1 kg de café del Parque Nacional hasta el puerto del Callao es más caro que llevarlo del Callao hasta Europa. Entonces, ¿Qué necesitamos? Que realmente pues el gobierno regional invierta en carreteras”, enfatizó Durand. Esta situación que golpea especialmente a los pequeños agricultores de las zonas más alejadas.

El problema no se limita al café. En el tramo Pangoa-Pichari, productos terminan pudriéndose a un lado de las vías debido a que los ingresos por su venta no alcanzan para cubrir el flete.

“Encontré en el trayecto pues yuca y plátanos pudriéndose. Y cuando les pregunto a los productores por qué esa fruta no la sacan a vender, simplemente los hermanos nativos decían que si lo llevan a vender, esa venta no alcanza para pagar el flete”, relató el dirigente.

Los organizadores demandaron la intervención del Gobierno Regional de Junín y la Autoridad Nacional de Infraestructura para ejecutar obras que permitan mejorar la conexión.

A las dificultades logísticas se suma el impacto de las condiciones climáticas registradas durante 2026. Las lluvias a destiempo durante la etapa de floración provocaron una caída estimada del 30% en la producción de café. Pese a este escenario, el sector mantiene sus expectativas en el mercado internacional y prevé concretar un envío ceremonial de 27 contenedores de café y cacao valorizados en más de 17 millones de dólares.