Más de 450 pobladores, autoridades y dirigentes lograron concretar la transferencia de utilidades de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo para financiar 19 proyectos de inversión pública en la provincia. La asamblea, encabezada por el alcalde Dennys Cuba Rivera, culminó con un acuerdo clave .

Se logró fijar como plazo máximo el 30 de abril de 2026 para la entrega de S/ 23,138,029.01, correspondientes a utilidades de libre disposición del 2025, que serán transferidas directamente a las arcas municipales. El acuerdo, fue sellado en un acta.

El alcalde provincial, Dennys Cuba Rivera, enfatizó que no se permitirán dilaciones en el cumplimiento de estos compromisos. Cuba señaló la hoja de ruta de su gestión para el uso de estos fondos.

“Los 19 proyectos se deben ejecutar con las utilidades de los años 2024 y 2025”, indicó.

Reafirmó que la planificación técnica ya está culminada y que solo se dependía de la transferencia efectiva para dar inicio a los procesos de licitación y ejecución física.

Entre las obras acordadas se encuentran el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el puente del Jr. Arequipa sobre el río Alí en Chilca, la transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. 16 de Junio en el mismo distrito, y la creación de servicios públicos de integración económica y social en la localidad de Cullhuas.

Asimismo, se incluyen intervenciones en los barrios Dos de Mayo y Primavera de Ingenio, la plaza principal de Llacsapirca y otros.