Junín se encuentra entre las 16 regiones que soportan una ola de calor extremo, con temperaturas que oscilan entre 14 °C y 33 °C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Son ocho provincias de la región que soportan temperaturas extremas. Sin embargo, lo más peligroso es la radiación solar, que en la región Junín es extremadamente alta y alcanza a 12 puntos en su pico más alto.

La temperatura máxima alcanza hasta 23 grados celsius, en Huancayo, Jauja, Junín, La Oroya. Durante el día, el cielo está despejado y en la noches el cielo permanece con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día. En Pichanaqui, el calor es más extremo, ayer estuvo en 31°C y hoy se espera que llegue a 33°C. En Satipo, la temperatura máxima alcanzó a 30°C y el martes llegará a 32°C.

Los más afectados

Durante esta semana, quienes más padecieron la ola de calor son los taxistas, vendedores ambulantes, policías, llamadores, entre otros grupos ocupacionales, que por la labor que desempeñan se vieron expuestos. Además de soportar el intenso calor, las personas sufrían cansancio y agotamiento, muchas personas hasta se quedaban dormidas durante el viaje en los vehículos de servicio público.

El presidente de Asotran, Roque Rojas señaló que el calor es tan intenso para los conductores, que ya que soportan altas temperaturas y sumado al calor del motor de sus unidades, convierten al transporte en una labor muy complicada.

“Los conductores sufren por esta ola de calor, padecen de fuerte irritación de los ojos que los afecta y muchas veces no acceden a una atención oftalmológica”, señaló.

Cuarto lugar en neoplásias

De otro lado, hay un mal que aumenta en estos días de extrema radiación. El cáncer de piel se ha consolidado como el cuarto tipo de cáncer más frecuente atendido en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro), una realidad estrechamente vinculada a los altos y extremadamente altos índices de radiación ultravioleta registrados en Junín y la Selva Central.

Entre los años 2020 y 2026 se notificaron 752 casos nuevos, lo que representa el 7,09 % de todos los diagnósticos oncológicos registrados en la institución, según cifras de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del IREN Centro.

Prevención

La cirujana de mamas, piel y partes blandas del IREN Centro, Fiorella Oré Sánchez, explicó que la exposición prolongada al sol constituye el principal factor de riesgo, aunque también influyen características genéticas, el tipo de piel y la falta de medidas de protección.

“El uso diario de bloqueador solar con factor de protección mayor a 50, la hidratación adecuada y la vigilancia permanente de la piel son fundamentales para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad”, indicó.

Acotó que los tres principales tipos de cáncer de piel son el carcinoma basocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma maligno, siendo este último el más agresivo.

“Toda lesión que no cicatrice en un plazo de dos a cuatro semanas, presente sangrado, ulceración o cambios progresivos, así como lunares con bordes irregulares, múltiples tonalidades, crecimiento o diámetro mayor a seis milímetros, deben motivar una evaluación médica inmediata, ya que el diagnóstico precoz permite tratamientos menos complejos y mayores probabilidades de curación”, alertó.

El panorama epidemiológico también evidencia que la enfermedad afecta principalmente a adultos mayores. Entre 2020 y 2024, el IREN Centro registró 603 casos de cáncer de piel, de los cuales 456 correspondieron a personas de 61 años a más. Junín concentró 430 diagnósticos, seguido de Huancavelica (58), Huánuco (53) y Pasco (36).

La especialista recordó que el instituto cuenta con diagnóstico mediante biopsia, estudios por imágenes, cirugía, inmunoterapia y terapias dirigidas para el tratamiento del melanoma, reafirmando que la detección temprana continúa siendo la mejor herramienta para salvar vidas.