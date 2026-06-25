Salvan de milagro. Nuevo accidente de tránsito se registró en la carretera central en el tramo Tarma-Jauja, a la altura de Tarmatambo. Un camión Nissan Cóndor de placa de rodaje W1I-880 color blanco azul negro, con carga de papa, impactó contra una casa de la zona.

Los ocupantes quedaron atrapados en la cabina del vehículo sin poder salir, solo gritaban y pedían auxilio.

Los vecinos de la zona, que ya descansaban en sus hogares, salieron para auxiliar a los dos jóvenes quienes fueron trasladados al Hospital de Tarma. Se trata de los hermanos Ober Hilario Barzola (21) y Jack Hilario Barzola (23), ambos quedaron en observación.

Por el fuerte impacto, el vehículo al chocar contra la vivienda, causó serios daños materiales, tanto de la casa afectada, como a la misma unidad La policía investiga las causas del accidente y dar con los responsables, ya que dicho accidente de tránsito pudo ser fatal con pérdidas de vidas.