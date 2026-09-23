Un nuevo accidente se registró este martes en el km 16+300 de la Carretera Central, tramo La Oroya-Pasco. La camioneta de placa T2Z-814, conducida por Santos García Cruz (68), se despistó y cayó varios metros al río Tishgo, en un hecho que pudo terminar en tragedia.

La unidad se desplazaba desde Trujillo hacia Huancayo y llevaba como pasajeros a Digna Villacorta Lazo (59) y César Humberto García Villacorta (36), quienes resultaron heridos. Ambos fueron auxiliados por efectivos de la Policía de Carreteras de La Oroya y trasladados al Hospital EsSalud La Oroya.

Los heridos fueron atendidos por el médico de turno Mario Vera Freun y Franck Álvarez Agüero. Tras el accidente, el conductor quedó detenido por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas, debido al despiste con lesiones personales y daños materiales.

Las autoridades investigan las causas que provocaron que la camioneta terminara en el cauce del río.