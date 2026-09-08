La candidata al Gobierno Regional de Junín por Fuerza Popular, Dra. Julia Camavilca, sufrió un accidente este martes 8 de setiembre durante su visita al distrito de Sapallanga, donde participaba de actividades relacionadas con la festividad de la Mamacha Cocharcas.

De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, Camavilca se resbaló mientras se encontraba en inmediaciones de la iglesia de Sapallanga y sufrió una lesión en el pie.

Fue trasladada a una clínica

Óscar Ruiz, candidato a la vicegobernación por la misma agrupación política, informó que la candidata fue trasladada de manera preventiva a una clínica, donde viene siendo evaluada y recibe atención médica.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre la gravedad de la lesión. Su equipo de campaña señaló que comunicará oficialmente cualquier actualización sobre su estado de salud.

Asimismo, agradecieron las muestras de preocupación y solidaridad de la ciudadanía y solicitaron respetar la privacidad de la candidata y de su familia mientras continúa con su evaluación médica.