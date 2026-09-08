Ronald Huayas Ruiz, candidato a la alcaldía distrital de El Tambo por Batalla Perú, plantea declarar en emergencia el manejo de residuos sólidos durante sus primeros 100 días de gestión.

El exregidor de El Tambo y regidor deHuancayo propone adquirir compactadores, implementar una planta de tratamiento de residuos, reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la infraestructura deportiva.

¿Qué lo motivó a postular a la alcaldía de El Tambo?

He sido regidor de El Tambo y de Huancayo. Durante mis recorridos por los asentamientos, sectores y zona céntrica he encontrado muchas necesidades. Siempre he estado vinculado a ollas comunes, comedores, vasos de leche, deporte y temas sociales. Esa realidad me motivó a asumir el reto de postular a la alcaldía.

¿Cuál considera que es el principal problema del distrito?

El problema más fuerte es el manejo de residuos sólidos. Actualmente hay pocos compactadores y personal para el barrido de calles. Nuestra propuesta es adquirir una aplicación que permita conocer mediante GPS dónde se encuentran los compactadores, sus horarios y reportar puntos donde exista acumulación de basura.

¿Qué plantea para la disposición final de los residuos?

No basta con recoger la basura. Actualmente tenemos un botadero y necesitamos avanzar hacia una planta de tratamiento. El Ministerio del Ambiente ha establecido un plazo de tres años para continuar utilizando el botadero, pero paralelamente debemos elaborar el perfil y expediente técnico de la planta. Ya contamos con un equipo que evalúa posibles ubicaciones.

¿Cuál será su estrategia contra la inseguridad?

Proponemos construir puestos de auxilio rápido de aproximadamente 50 metros cuadrados, con un costo estimado de 100 mil soles cada uno, para entregarlos a la Policía Nacional. También planteamos capacitar al serenazgo y construir un C5 con tecnología para monitorear vehículos, atender emergencias y coordinar con la Policía, bomberos y juntas vecinales.

¿Qué hará durante sus primeros 100 días?

Declarar en emergencia el servicio de residuos sólidos y comprar compactadores. El Tambo tiene alrededor de 180 mil habitantes y actualmente cuenta con solo nueve compactadores. También se debe incrementar el personal de barrido de vías, pues actualmente son aproximadamente 35 trabajadores, y mejorar sus condiciones laborales y de infraestructura.

¿Considera suficiente el presupuesto municipal?

El presupuesto bordea los 81 millones de soles. Aproximadamente 35 millones corresponden a personal, otros 35 millones a proyectos e inversiones y unos 9 millones a bienes y servicios. Para ejecutar proyectos ambiciosos necesitaremos gestionar recursos ante el Gobierno Regional, Ejecutivo y ministerios.