Sin generar mayor movilización; así se podría describir el paso por Huancayo de los candidatos presidenciales George Forsyth (Somos Perú) y Carlos Espá (Sí Creo). Pese a ser figuras mediáticas, en “La Incontrastable” apenas congregaron a un puñado de simpatizantes.

Espá

Carlos Espá limitó su agenda a una gira de medios. No hubo movilizaciones ni mítines multitudinarios; de hecho, su único contacto directo con la ciudadanía se redujo a una fotografía con un caballo durante una fiesta costumbrista en la Plaza Constitución.

Pese a la falta de convocatoria, el candidato aprovechó para referirse a temas clave para Junín, como la Carretera Central.

“Tenemos que reunirnos con todos los actores y, en cuestión de semanas, definir y poner en marcha este proyecto que representa la columna vertebral de la unión entre Lima y Huancayo”, manifestó.

También se refirió al bajo respaldo político que, según las encuestas, tiene su partido en la zona centro del país.

“Tenemos que seguir avanzando y esforzarnos al 100%. Nuestras propuestas conectan con las demandas del centro del Perú. Tenemos pocas promesas: cerraremos la brecha de agua potable y saneamiento”, concluyó.

Forsyth

George Forsyth también recorrió Huancayo; el candidato visitó mercados y se reunió con simpatizantes, aunque su convocatoria distó de ser masiva. El exalcalde de La Victoria abordó su estancamiento en las encuestas y se distanció de los cuestionamientos hacia la bancada de Somos Perú y el expresidente José Jerí.

“Que cuatro personas hayan actuado mal no significa que Somos Perú no sea un buen partido. Yo represento el recambio; si los militantes me eligieron, es porque saben que no me ato a nadie y que luchó contra la corrupción, incluso si viene de mi propia agrupación”, sentenció.

Belaunde

Quien estuvo a punto de correr con la misma suerte fue Rafael Belaunde (Libertad Popular), aunque terminó cancelando su visita por motivos personales.

A diferencia de otros contendores que, para bien o para mal, lograron convocar a sus bases, ellos transitaron por la ciudad sin causar mayor repercusión.

Continuando las visitas, hoy llega Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El candidato convocó a un mitin para las 4:30 p. m.