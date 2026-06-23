Hace apenas dos semanas, la reconocida artista folclórica jaujina Meliza Carlos Salone compartía con entusiasmo el estreno de una nueva canción al ritmo de santiago, celebrando un nuevo logro en su carrera artística. Hoy, sin embargo, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el accidente que sufrió junto a su familia en la Selva Central y que mantiene desaparecido a su esposo.

La tragedia ocurrió en el sector Belén Pucharini, en la carretera Marginal, tramo Yurinaki–Perené, cuando la camioneta en la que viajaban se despistó y cayó violentamente a las aguas del río Perené. La artista conocida como “La Voz Cautivadora” retornaba de una presentación artística acompañada de su hijo menor, familiares y su esposo, Jaedan Barzola Hilario.

Según las primeras investigaciones, el conductor perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó fuera de la carretera y fue arrastrado por las caudalosas aguas.

Gracias a la rápida intervención de pobladores, transportistas, efectivos policiales y brigadas de emergencia, varios ocupantes lograron ser rescatados con vida y trasladados a centros de salud. Sin embargo, Jaedan Barzola Hilario desapareció en las aguas.

Desde entonces, familiares y equipos de rescate mantienen una intensa búsqueda en las riberas y zonas de fuerte corriente del río Perené. La noticia ha conmocionado a seguidores, amigos y colegas de la artista, quienes se han unido en cadenas de oración con la esperanza de encontrar a su esposo y acompañar a la familia en estas horas de profunda angustia.