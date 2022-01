Una alta demanda de cupos para el área de medicina general y para descarte covid provocó que varias personas se enfrentaran a gritos en las afueras del policlínico Mantaro de Essalud. Decenas de personas, igual que en días anteriores, realizan colas desde la madrugada y pese a ello no logran acceder a los cupos que se programan para los dos turnos: 44 en la mañana y una cantidad menor para la tarde.

“No controlan bien, hay un montón de gente que se ha metido”, se quejaron.

Una joven, de cuclillas por el cansancio, esperaba en la cola, ella señaló que estaba desde las 6:00 de la mañana y en medio del frío. “Nos han dicho que solo hay 20 cupos para la tarde porque no hay médicos y no se dan a basto, deben de tomar medidas ya para disponer más personal”, pidió. Lo que más exaltaba los ánimos era que vigilancia permitió el ingreso de personas que no estaban en las colas.

Sin embargo, personal médico señaló que varios que no evidencian síntomas saturan el servicio de covid-19, cuando hay pacientes que realmente lo necesitan. Ayer en medio del caos se supo que un médico más se habría contagiado.Un personal administrativo salió a explicar que por la alta demanda de pacientes covid, los servicios están saturados y no se abastecen para atender, pese a que ayer aumento a 4 los médicos que atienden en dos turnos en área covid.