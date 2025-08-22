Creían que su delito quedaría impune y se fueron a festejar en una discoteca. Los presuntos ladrones no contaron con que policías de la comisaría de Huancayo, los seguían por el GPS del celular que robaron a un universitario.

Los agentes llegaron a la discoteca “Rock and Pop” y allí cuando bailaban capturaron a cuatro jóvenes, implicados en el robo. Según información policía, los detenidos formarían parte de una banda denominada “Los Capibaras” del Centro”. En su poder se halló la mochila del agraviado Anderson S.S. (18), quien fue golpeado.

La denuncia

A las 23:00 horas, policías fueron alertados del robo, cerca de una conocida universidad particular. Allí, los agentes encontraron a Anderson, quien dijo que al salir de la discoteca La Jora, caminó hacia la universidad para abordar un carro, cruzó el puente y cinco personas lo golpearon para quitarle su mochila negra donde guardaba su celular, billetera y un cuaderno.

Los maleantes se dieron a la fuga. Rápidamente los efectivos con la geolocalización ubicaron el celular, al interior de la discoteca Rock and Pop del Jr. Puno donde capturaron a Adrian Palomino L. (19), quien fue reconocido por el denunciante por su vestimenta (polo blanco, short negro).

Asimismo, aprehendieron a Antoni León (18), Edu Chancha (18), Leonel Salvatierra (18). En el registro personal, se les encontró la mochila del agraviado por lo que fueron detenidos por robo agravado,