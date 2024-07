Carlos Casallo es un deportista que corrió de la ciudad de Huancayo rumbo a Lima en busca de ayuda para su hermano que se encuentra delicado de salud. Después de casi seis días de correr y su estadía en la ciudad de Lima logró ser escuchado por el Ministerio de Salud y que su hermano sea trasladado a Lima para su atención médica.

El atleta que vive en Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, decidió emprender rumbo a la ciudad de Lima el día viernes 12 de julio, con una mochila, sus medallas y esperanza recorrió casi 380 kilómetros, después de tres días llegó a la capital. Carlos estuvo buscando ayuda en los hospitales para el traslado de su hermano, sin embargo, nadie le hacía caso.

Durante casi tres días durmió en la calle, “la gente me miraba raro, yo no soy delincuente, me arrinconé como un animalito”, hasta que su historia llegó a un canal de televisión. El grupo ATV transmitió la historia de Carlos Casallo y su hermano.

El hermano de Carlos tiene 32 años, hace cuatro meses ingresó al hospital Daniel Alcides Carrión por una operación en el hígado, lamentablemente su recuperación no fue como esperaban, a los dos meses le volvieron hacer una intervención porque tenía ascitis, pero tampoco se recuperaba, fue cuando una doctora le dijo que era mejor trasladarlo a Lima en busca de mejores especialistas.

“Pido a la presidenta, ministros de salud y congresistas, quiero que mi hermano no se muera”, fue el pedido que Carlos hizo a nivel nacional. Mientras se le entrecortaba la voz y sus lágrimas brotaban pedía que salven a su hermano ya que ambos se tienen el uno al otro, su hermano fue quien le dio educación y le ayudó a salir adelante. La conmovedora historia de Carlos llegó hasta los altos mandos del sector salud, quienes se comprometieron a brindar ayuda al deportista.

El 18 de julio por la noche, el doctor Luis Quiroz, jefe del SIS, le dio la noticia a Carlos que su hermano Eduardo ya había abordado la ambulancia para que sea trasladado al hospital 2 de Mayo en Lima, donde los especialistas le esperaban para su tratamiento, además el SIS correrá con todos los gastos.